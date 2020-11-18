Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, заявив про необхідність створення медичної інфраструктури в регіонах.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Уманського, 40 млрд грн з “ковідного” фонду за 10 місяців витратили – і переважно не на заходи боротьби з COVID-19.

“Медична інфраструктура не створена”, – зазначив ексчиновник.

“Ще є 26 млрд невикористаних коштів “ковідного” фонду і їх негайно потрібно направити на фінансування медичної інфраструктури, забезпечення заробітної плати працівникам, засобів захисту, обладнанням, тестами і т.д.”, – сказав колишній радник Андрія Єрмака.

Будівництво доріг, куди Уряд направив гроші з COVID-фонду, є необхідним і важливим, але не має бути пріорітетом.