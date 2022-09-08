Колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон добровільно прийшов до прокурорів у Нью-Йорку. Звинувачення щодо нього стосуються омани донорів групи щодо будівництва стіни вздовж кордону США і Мексики.

Про це повідомило Axios.

Ексрадник Трампа увійшов до офісу окружного прокурора Манхеттена вранці 8 вересня. Беннон назвав звинувачення “фальшивими” та нічим іншим як “партійним політичним озброєнням системи кримінального правосуддя”.

Associated Press зазначало зі слів Беннона, що проти нього вирішили висунути “сфабриковані обвинувачення за 60 днів до проміжних виборів” у США. Він звинуватив окружного прокурора Нью-Йорка Елвіна Бреґґа у переслідуваннях, бо “він та його радіошоу є популярними серед прибічників Трампа”.

Він назвав обвинувачення спробою “вивести його з виборів”, як було у серпні 2020 року. Тоді його арештували за кілька місяців до поразки Трампа на виборах президента США.

The Washington Post послалося на анонімні джерела, які сказали, що справа, ймовірно, має зв’язок з ситуацією, коли Беннону інкримінували обман спонсорів. Останні надали кошти на будівництво стіни на південному кордоні США.

Прокуратура стверджувала, що ексрадник та його спільники ошукали вкладників у приватній компанії зі збирання коштів на суму $25 млн. Згідно зі слідством, Беннон та спільники взяли кошти, які мали “підтримувати будівництво загорожі вздовж американо-мексиканського кордону”. Ексрадник не визнавав себе винним, але справу у результаті закрили. Його помилував Трамп.

Цього літа Стіва Беннона було засуджено за двома пунктами неповаги до Конгресу. Він не виконав повістку до суду, яку видала 6 січня спеціальна комісія з розслідування нападу. Вирок у справі призначено на 21 жовтня.