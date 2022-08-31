Google ще не схвалив додаток експрезидента США Дональда Трампа Truth Social для Android для розповсюдження через Play Store. Причина - недостатня модерація вмісту.

Про це інформує видання Axios.

Минулого тижня генеральний директор Truth Social Девін Нунес заявив, що рішення про те, коли програма стане доступною для Android, “за Google”. Але у Google наполягають на тому, що усе залежить від Truth Social – як вони виправлять низку порушень:

“19 серпня ми повідомили Truth Social про кілька порушень стандартних правил у їхніх поточних заявках на додатки та повторили, що наявність ефективних систем для модерації створеного користувачами вмісту є частиною наших умов обслуговування для будь-якої програми, щоб опублікувати її в Google Play”.

У Truth Social заявили, що працюють над цим.

Згідно з джерелами видання, занепокоєння Google стосується такого контенту, як фізичні погрози та підбурювання до насильства.

У Truth Social є банери “делікатного вмісту”, які з’являються перед деякими публікаціями з написом “Цей вміст може бути неприйнятним для всіх аудиторій”. Проте вміст, який загрожує насильством, залишається на платформі.

Truth Social можуть обійти зміни правил, запропонувавши користувачам Android версію свого додатка через свій вебсайт або інші канали — опція недоступна для розробників мобільної операційної системи iOS від Apple. Проте, поки що відомо, що компанія цього не зробила.

Як відомо, ці проблеми розгортаються на тлі низки викликів, зокрема і фінансових. Відомо, що компанія заборгувала одному зі своїх технічних постачальників понад 1,6 мільйона доларів.

Якщо платформа Truth Social буде й надалі недоступною в операційних системах Android, близько 44% користувачів смартфонів у США не зможуть завантажити його.

Як попереджає видання Axios, “Google та інші технологічні платформи мають підстави обережно працювати з новою програмою Трампа”.

21 жовтня колишній президент США, якому раніше заблокували доступ у Facebook і Twitter, заявив, що хоче скласти конкуренцію технологічним компаніям. Посилання на соцмережу Truth Social дозволяло приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення додатка через Apple App Store. На скріншот додатка Truth Social показано профіль користувача, котрий разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назва Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки у соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.