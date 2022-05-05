В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, Шарія затримали напередодні, 4 травня. Це відбулось завдяки тісній співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами, та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

У Службі безпеки наголосили, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає покарання та нагадали, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні одразу двох злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Йдеться про:

ст. 111 – Державна зрада

ст. 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

Слідчі СБУ вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність, завдаючи шкоди національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що затриманий співпрацював з іноземними структурами.

“Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України”, – наголосили у СБУ.

Підозру Анатолію Шарію було оголошено минулого року. На цей час продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи, щоб підозрюваний відповів за вчинені дії перед законом.