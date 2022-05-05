Про це повідомила Служба безпеки України.
За інформацією правоохоронців, Шарія затримали напередодні, 4 травня. Це відбулось завдяки тісній співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами, та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
У Службі безпеки наголосили, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає покарання та нагадали, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні одразу двох злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Йдеться про:
- ст. 111 – Державна зрада
- ст. 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
Слідчі СБУ вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність, завдаючи шкоди національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що затриманий співпрацював з іноземними структурами.
“Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України”, – наголосили у СБУ.
Підозру Анатолію Шарію було оголошено минулого року. На цей час продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи, щоб підозрюваний відповів за вчинені дії перед законом.
- Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія“ – Аллі Бондаренко, матері дружини Анатолія Шарія.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти блогера та політика Анатолія Шарія, а також головного редактора видання “Страна.ua” Ігоря Гужви.
- Також співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації “Партія Шарія”, причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.