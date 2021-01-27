Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному, якого вважають причетним до підготовки вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова

Про це проінформували у пресслужбі СБУ.

“Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації підготовки вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Зокрема, йдеться про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити Наумова життя.

Повідомляється, що мотивом злочину стало те, що Наумов перешкоджав поверненню Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих членів колишньої команди Нескоромного в СБУ.

Расюка затримали та взяли під варту напередодні. Він нібито упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим.

Після затримання Расюка в ЗМІ з’явилася інформація, що Нескоромного нібито теж оголошено в розшук. Однак на брифінгу 23 січня СБУ не підтвердила цю інформацію.

“Ця особа не є наразі підозрюваним у кримінальному провадженні. Але зараз встановлюються всі особи, які скоїли цей злочин. Найближчим часом всі особи будуть ідентифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято щодо кожного… Зазначеній особі (Нескоромному, – ред.) про підозру не повідомлялося. Тому оголосити його в розшук зараз неможливо”, – казав представник СБУ Буліч.

Тепер, коли оголошено про підозру, Нескоромного таки розшукують.