Служба безпеки України оприлюднила фото та аудіо, на яких нібито експерший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний та співробітник "Альфи" Юрій Расюк обговорюють підготовлення до вбивства "правої руки" Івана Баканова — Андрія Наумова.

Про це 27 січня повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, Нескоромний спільно Расюком вирішили позбавити життя Наумова — начальника ГУВБ СБУ та “праву руку” очільника спецслужби.

Як доказ СБУ оприлюднила фото та запис розмови, як передбачається, між Расюком та Нескоромним. Під час розмови вони обговорюють результати спостережень за жертвою та умови скоєння злочину. Жодних імен та прізвищ на цьому фрагменті не озвучували.

Чоловіки на аудіо обговорили, що виконавці начебто просять 30 тисяч доларів за виконання вбивства. Саме вбивство Наумова домовилися готувати після різдвяних свят.

Також було надано інший аудіозапис. Йдеться про розмову Расюка з невідомою особою. Предмет розмови — стеження за Наумовим. Цього разу його прізвище в розмові лунає.