Про це розповідають #Букви.
Оголошення про продаж з’явилися на порталі Auto RIA 4 лютого. Автор оголошень на сайті – Василь.
Та коли набрати номер телефона через застосунок Eyecon, показує ім’я Денис.
Так, за семимісний Cadillac Escalade 2010 року і з пробігом 90 тис. км виставлена ціна 40 999 доларів.
Нагадаємо, що у жовтні фото позашляховика Cadillac Escalade розлетілося у Facebook через те, що саме на цьому авто Дубінський порушив правила дорожнього руху — перевищив швидкість.
Автомобільні номери на обох фото однакові.
Cadillac Escalade народний депутат купив 2 січня 2020 року, за який заплатив більш ніж 1,1 млн грн.
Наступне оголошення на Auto RIA – про продаж яскраво-зеленого Mercedes-Benz G 55 AMG. За це авто продавець поставив ціну майже 50 тис. доларів.
Але в описі чомусь колір автівки зазначено як чорний.
Фото з саме таким авто і з тим же реєстраційним номером є на Facebook-сторінці Дубінського:
Ще одна автівка на дошці оголошень – це кабріолет Honda S2000 2009 року. Його продають за 20 999 доларів.
#Букви декілька разів намагалися зв’язатися з продавцем: перший раз відповів чоловік. Він підтвердив, що є власником машин і готовий зустрітися, аби показати їх та обговорити детально. Але після повторного дзвінка його телефон вже був “поза зоною”.
Повторні спроби поговорити з автором оголошень не були успішні, бо телефон він вимкнув.
Крім того, автора оголошень почали тролити:
Тому наразі невідомо, чи справді Олександр Дубінський продає ці автівки, чи це чийсь тролінг.
- Раніше #Букви зібрали скандали за участю нардепа Олександра Дубінського.