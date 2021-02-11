На популярній дошці оголошень Auto RIA з'явилися на продаж кілька елітних автівок, які, судячи з фото та номерних знаків, дуже схожі на ті, якими їздить народний депутат Олександр Дубінський, а саме: зелений Mercedes-Benz G 55 AMG, позашляховик Cadillac Escalade та кабріолет Honda S2000.

Про це розповідають #Букви.

Оголошення про продаж з’явилися на порталі Auto RIA 4 лютого. Автор оголошень на сайті – Василь.

Та коли набрати номер телефона через застосунок Eyecon, показує ім’я Денис.

Так, за семимісний Cadillac Escalade 2010 року і з пробігом 90 тис. км виставлена ціна 40 999 доларів.

Нагадаємо, що у жовтні фото позашляховика Cadillac Escalade розлетілося у Facebook через те, що саме на цьому авто Дубінський порушив правила дорожнього руху — перевищив швидкість.

Автомобільні номери на обох фото однакові.

Cadillac Escalade народний депутат купив 2 січня 2020 року, за який заплатив більш ніж 1,1 млн грн.

Наступне оголошення на Auto RIA – про продаж яскраво-зеленого Mercedes-Benz G 55 AMG. За це авто продавець поставив ціну майже 50 тис. доларів.

Але в описі чомусь колір автівки зазначено як чорний.

Фото з саме таким авто і з тим же реєстраційним номером є на Facebook-сторінці Дубінського:

Ще одна автівка на дошці оголошень – це кабріолет Honda S2000 2009 року. Його продають за 20 999 доларів.

#Букви декілька разів намагалися зв’язатися з продавцем: перший раз відповів чоловік. Він підтвердив, що є власником машин і готовий зустрітися, аби показати їх та обговорити детально. Але після повторного дзвінка його телефон вже був “поза зоною”.

Повторні спроби поговорити з автором оголошень не були успішні, бо телефон він вимкнув.

Крім того, автора оголошень почали тролити:

Тому наразі невідомо, чи справді Олександр Дубінський продає ці автівки, чи це чийсь тролінг.