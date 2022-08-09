Уряд США отримав ордер на арешт приватного літака російського олігарха Андрія Скоча вартістю понад 90 мільйонів доларів за порушення санкцій внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

У повідомленні зазначається, що літак Airbus A319-100 належить депутата Держдуми Росії VII скликання від партії “Єдина Росія” Андрію Скочу. З 2018 року він перебуває у списку санкцій США за вторгнення Росії в Крим та на схід України. Зараз літак, ймовірно, перебуває у Казахстані.

Андрій Скоч став останнім російським олігархом, на чиє майно США звернули увагу під час того, коли розпочали кампанію з конфіскації цінного майна людей, які наближені до Кремля.

У понеділок, 8 серпня, федеральний суддя санкціонував ордер на арешт від спеціального агента Міністерства торгівлі США та Бюро промисловості та безпеки, який відстежив літак через низку підставних компаній, які були призначені нібито для захисту власності Андрія Скоча.

Уряд США стверджує, що Скоч порушив санкції, використавши долари для оплати реєстраційних зборів літака владі острова Аруба і сплативши страхові внески за Airbus, які проходили через фінансові установи США.

“113 180 доларів США у вигляді реєстраційних платежів і 284 459 доларів США у вигляді страхових внесків пройшли через банківську систему США без ліцензії на здійснення платежів особам, які потрапили під санкції”, – зауважили у повідомленні.

В ордері на арешт зазначено, що, крім літака, Скоч володіє яхтою під назвою Madame Gu, гелікоптером і віллою у готелі Four Seasons на Сейшельських островах. Проте ці активи не підлягають арешту, адже для того, щоб їх арештувати США мають продемонструвати, що санкції були порушені, наприклад, шляхом переказу грошей через банківську систему.

Нагадаємо, що у червні влада США оголосила про отримання ордера на арешт двох приватних літаків мільярдера Романа Абрамовича, вартістю понад 400 мільйонів доларів. У травні США отримали у свою власність яхту Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, що належала російському олігарху Сулейману Керімову.

А у квітні влада США конфіскувала в порту Іспанії яхту Tango вартістю 90 мільйонів доларів, що належала Віктору Вексельбергу, мільярдерові, що має тісні зв’язки з Володимиром Путіним.