Про це повідомляє The Wall Street Journal.

3 серпня члени ОПЕК+ збираються провести віртуальну зустріч, щоб прийняти рішення щодо плану видобутку на вересень. США та інші великі західні країни-споживачі нафти закликали альянс качати більше нафти. Стало відомо, що Росія віддає перевагу вищим цінам, щоб компенсувати втрачений експорт через пов’язані з Україною санкції.

Високі ціни на нафту були вигідними для альянсу країн-виробників нафти, який контролює більшу частину світового видобутку. У такий спосіб, що ОПЕК+ хоче узгодити “стелю” для всієї групи без індивідуальних квот, що дозволить таким членам, як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати качати більше нафти: “Їм потрібно знайти баланс між США та Росією”, — сказав представник ОПЕК у коментарі виданню.

Також у картелі спрогнозували сповільнення зростання глобального попиту на нафту до 2,7 мільйона барелів на день 2023 року з 3,4 мільйона барелів на день у 2022 році.

Варто зауважити, що членство Росії в ОПЕК+ є життєво важливим для альянсу, заявив кувейтській газеті на вихідних новий генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гайс.