Про це повідомляє The Wall Street Journal.
3 серпня члени ОПЕК+ збираються провести віртуальну зустріч, щоб прийняти рішення щодо плану видобутку на вересень. США та інші великі західні країни-споживачі нафти закликали альянс качати більше нафти. Стало відомо, що Росія віддає перевагу вищим цінам, щоб компенсувати втрачений експорт через пов’язані з Україною санкції.
Високі ціни на нафту були вигідними для альянсу країн-виробників нафти, який контролює більшу частину світового видобутку. У такий спосіб, що ОПЕК+ хоче узгодити “стелю” для всієї групи без індивідуальних квот, що дозволить таким членам, як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати качати більше нафти: “Їм потрібно знайти баланс між США та Росією”, — сказав представник ОПЕК у коментарі виданню.
Також у картелі спрогнозували сповільнення зростання глобального попиту на нафту до 2,7 мільйона барелів на день 2023 року з 3,4 мільйона барелів на день у 2022 році.
Варто зауважити, що членство Росії в ОПЕК+ є життєво важливим для альянсу, заявив кувейтській газеті на вихідних новий генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гайс.
“Росія є стратегічним партнером і одним із найбільших виробників, і наявність їх у нас. Має важливе значення для успіху угоди”, — сказав Аль-Гайс.
- Нагадаємо, що 2 червня вартість нафти значно зросла, оскільки інвестори зреагували на збільшення видобутку країн ОПЕК.
- Водночас країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься вище за погоджену ціну, аби завадити країні отримувати вигоду з високих цін на енергоносії через повномасштабну війну, котру вона розв’язала проти України.
- Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.