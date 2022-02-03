Президент Франції сьогодні проведе одразу чотири телефонні розмови з європейськими лідерами, серед яких і президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Повідомляється, що 3 лютого французький лідер подзвонить президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю. Це буде перша з чотирьох запланованих на сьогодні розмов.

Далі Макрон проведе перемовини з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Опісля на президента Франції очікує розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Варто зазначити, що буде вже третя телефонна розмова Макрона та Путіна за останні декілька днів. До цього президенти спілкувались 28 та 31 січня.

Після вище вказаних перемовин, глава Франції подзвонить до президента України Володимира Зеленського. Розмова запланована на 20:30 за київським часом.

Додамо, що напередодні, 2 лютого, Емманюель Макрон поспілкувався телефоном з президентом США Джо Байденом. Під час розмови очільники США та Франції домовились підтримувати Київ та діяти спільно у разі вторгнення Росії до України.