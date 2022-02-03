Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
Повідомляється, що 3 лютого французький лідер подзвонить президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю. Це буде перша з чотирьох запланованих на сьогодні розмов.
Далі Макрон проведе перемовини з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Опісля на президента Франції очікує розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Варто зазначити, що буде вже третя телефонна розмова Макрона та Путіна за останні декілька днів. До цього президенти спілкувались 28 та 31 січня.
Після вище вказаних перемовин, глава Франції подзвонить до президента України Володимира Зеленського. Розмова запланована на 20:30 за київським часом.
Додамо, що напередодні, 2 лютого, Емманюель Макрон поспілкувався телефоном з президентом США Джо Байденом. Під час розмови очільники США та Франції домовились підтримувати Київ та діяти спільно у разі вторгнення Росії до України.
- Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що продовження дипломатичного діалогу з Москвою допоможе знизити градус напруження у Європі.
- Також президент України Володимир Зеленський спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном розглянули питання щодо відновлення Нормандського формату.
- Раніше американське видання The New York Times оприлюднило статтю про те, що Емманюель Макрон планує розвернути російсько-українську кризу на свою користь.
- Окрім цього, Франція попередила РФ щодо подальшої ескалації ситуації в Україні.