Про це повідомив Зеленський в Instagram.

Нагадаємо, що на початку січня Франція й Німеччина ініціювали нову зустріч у “нормандському форматі” протягом наступних тижнів для пошуку шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.

Також нещодавно у Парижі завершилася зустріч політичних радників лідерів країн Нормандського формату, яка тривала понад 8 годин. За результатами заходу погодили спільне комюніке та домовились про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Як зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, дипломати узгодили фінальне комюніке про безумовне дотримання перемир’я.

Розмова з другом і надійним партнером України Еммануелем Макроном. Ми раді відновленню роботи Нормандського формату — це один з кроків заради миру”, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що поки існує “сприятливий клімат” для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами.