Міненерго передало енергетикам прифронтових областей України чергову партію обладнання для відновлювальних робіт від Польщі.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Зокрема АТ “Запоріжжяобленерго” отримало опори загальною вагою 21 тонну, а АТ “Миколаївобленерго” – вагою близько 20 тонн. Відповідне обладнання було надане Польщею.

Лише за останні два тижні з Польщі надійшло 13 вантажів допомоги загальною вагою понад 190 тонн. Серед них, зокрема, 82 генератори різної потужності.

Загалом, починаючи з березня 2022 року, до України надійшло 93 вантажі допомоги від польських партнерів загальною вагою понад 1,6 тисячі тонн.

Очільник Міненерго Герман Галущенко подякував Польщі за надану допомогу і зазначив, що дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який збирає гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну.

За словами міністра, завдяки наданому обладнанню українські енергетики швидше та ефективніше проводять відновлювальні роботи для підготовки до наступного опалювального сезону.

“Ця підтримка є особливо цінною для прифронтових регіонів, таких як Запорізька та Миколаївська області, які продовжують зазнавати нещадних атак ворога”, – наголосив Герман Галущенко.