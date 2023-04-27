російсько-українська війна
18:47 Україна отримала від Італії майже 143 тонни енергообладнання
18:40 СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка надавала ФСБ РФ дані про захисників Маріуполя
18:11 Радником гауляйтера Запорізької області «призначили» ексміністра освіти Табачника
18:08 Заклик лідера кенійського культу до голодування напередодні «кінця світу» спричинив майже 90 смертей
18:00 Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на полі бою
17:53 У Росії відхилили запит дипломатів США на відвідування заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича
17:48 Україна готується до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації – міністр транспорту Франції
17:18 Москва планує «приховано» завербувати на війну проти України ще 400 тисяч росіян – The Washington Post
17:03 Двох командирів ВПС США з підрозділу Тейшейри відсторонили через витік даних американської розвідки
17:03 Дуда закликав Монголію приєднатися до притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні
16:58 В Україні запустили чатбот «Буду мамою», який надасть покроковий алгоритм щодо безоплатного супроводу вагітності
16:33 «Зернова ініціатива»: Росія знову заблокувала роботу коридору
16:29 «Антитіла» надали фонограму для особистого привітання»: Тарас Тополя прокоментував скандал навколо відеоміксу держсекретарки МОЗ на трек «Фортеця Бахмут»
16:01 USAID виділить $1,5 мільйона на підтримку жінок у бізнесі
15:58 В Ірпені створюють мурал «Артемсіль», присвячений Бахмуту та Соледару
15:31 Президент Чехії висловив сумніви щодо зацікавленості Китаю у швидкому закінченні війни в Україні
15:26 Астрономи вперше на знімку виявили тінь чорної діри з потужним струменем матеріалу, який виходить із неї
14:59 Президент ПАР опинився у скрутному становищі через ймовірний візит Путіна на саміт БРІКС – FT
14:47 Президентка Молдови звинуватила РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів у Гагаузії
14:43 СБУ викрила ще вісім нових каналів втечі чоловіків призовного віку за кордон
14:40 Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
14:18 Шмигаль закликав Папу Римського допомогти повернути українських дітей, незаконно вивезених до Росії
14:17 Перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса погодився стати амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»
14:08 У НАТО навчили та спорядили вже понад 9 українських бригад — генсек Столтенберг
13:56 У США розслідують, як на довкілля вплинув випробувальний запуск Starship компанії SpaceX
13:52 Правозахисники зафіксували 345 випадків тортур, вчинених окупантами проти цивільного населення України
13:46 Комітет Європарламенту схвалив продовження безмитного режиму для експорту з України ще на рік
13:15 У WhatsApp відтепер можна використовувати один обліковий запис на чотирьох смартфонах одночасно
12:41 CNN: як панда в США посилила китайські націоналістичні настрої

Україна отримала від Італії майже 143 тонни енергообладнання

Уряд Італії та італійський бізнес надали Україні 13 вантажів допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою майже 143 тонни.

Четвер, 27 квітня 2023, 18:47
Підтримати

Про це інформує пресслужба Міненерго.

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров під час виступу на Конференції з відновлення України у Римі зазначив, що Україна та Італія мають значний потенціал розвитку співпраці у процесі відбудови енергосектору, зокрема щодо розвитку альтернативних джерел енергії.

Відтак, одним із успішних прикладів такої співпраці є домовленість з італійською компанією Enel про виготовлення 5 700 сонячних панелей для України. Це обладнання допоможе децентралізувати генерацію та забезпечити безперебійне постачання електроенергії ключовим громадським будівлям, зокрема лікарням.

Нагадаємо, що з травня 2022 року із Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури, це близько 1,5 тисячі тонн обладнання.

Серед наданого устаткування – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз’єднувачі та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

Зазначимо, що нещодавно в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.

Серед наданого обладнання – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн.

За даними Міненерго, устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та “Укрзалізниці”.

Теги: війна, енергообладнання, італійський бізнес, Італія, підтримка України, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook