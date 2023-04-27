Україна отримала від Італії майже 143 тонни енергообладнання

Уряд Італії та італійський бізнес надали Україні 13 вантажів допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою майже 143 тонни.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров під час виступу на Конференції з відновлення України у Римі зазначив, що Україна та Італія мають значний потенціал розвитку співпраці у процесі відбудови енергосектору, зокрема щодо розвитку альтернативних джерел енергії.

Відтак, одним із успішних прикладів такої співпраці є домовленість з італійською компанією Enel про виготовлення 5 700 сонячних панелей для України. Це обладнання допоможе децентралізувати генерацію та забезпечити безперебійне постачання електроенергії ключовим громадським будівлям, зокрема лікарням.

Нагадаємо, що з травня 2022 року із Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури, це близько 1,5 тисячі тонн обладнання.

Серед наданого устаткування – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз’єднувачі та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

Зазначимо, що нещодавно в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.

Серед наданого обладнання – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн.

За даними Міненерго, устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та “Укрзалізниці”.