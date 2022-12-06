Гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, наразі тривають аварійні відключення.

Про це він заявив у Facebook.

Найперше Коваленко привітав ЗСУ і подякував тим, завдяки кому у нас є можливість мати світло, а також “за можливість жити”.

Після цього він зазначив, що ми все ще в екстрених відключеннях.

“У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків”, – пояснив гендиректор.

Коваленко зауважив, що нині активно проходить робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Він висловив вдячнсть міській владі за таке непросте рішення.

“Чому це важливо – тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення”, – наголосив він.

Коваленко також нагадав, що більш ефективним шляхом ніж звернутися у контакт-центри ДТЕК Київські електромережі залишаються соціальні мережі. Адже саме так можна гарантовано отримати відповідь.

Та наголосив, що не потрібно дзвонити у контакт-центри всім під’їздом або будинком, від цього аварія навряд чи вирішиться швидше.

“Більш ефективним буде шлях, коли ваш голова ОСББ чи відповідальний із ЖЕК звернеться до мереж за допомогою їх професійних каналів зв’язку, оперативно інформуватиме колег і так само швидко і централізовано буде отримувати інформацію про перебіг ремонтних робіт”, – зазначив CEO Yasno.

Зазначимо, що 5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.

Проте енергетики запевнили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоби подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Нагадаємо, що 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.