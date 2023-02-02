Лауреат премії "Оскар", актор сер Ентоні Гопкінс опублікував свій музичний твір "Eternal", який присвятив колекціонерам серії його NFT під назвою "Вічна колекція".

Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

“Протягом останніх кількох років я писав цей фортепіанний твір…Сьогодні вручаю “Вічне” на знак вдячності всім колекціонерам The Eternal NFT. Ваша підтримка та залучення продовжують надихати мене. Сподіваюся, вам сподобається”, — написав актор.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Гопкінс випустив серію NFT під назвою “Вічна колекція” у співпраці з Orange Comet.

Доробки виражають різні сторони творчості Гопкінса, показуючи його у різних ролях. На зображенні він повстає перед глядачем коханцем, мудрецем, героєм, творцем, музикантом та іншими. Про це повідомляло Variety.

“Як художника мене надихає сила мистецтва, музики, кіно та ілюзорна якість життя, схожа на мрію. Метавсесвіт пропонує неймовірну можливість зв’язатися з аудиторією зовсім по-іншому. Виведення моєї творчості на новий рівень із використанням NFT як мого полотна — справді захоплива пропозиція. Я, напевно, найстаріший хлопець у спільноті NFT і в соціальних мережах, доводжу, що все можливо в будь-якому віці”, — розповідав про свій доробок Гопкінс.

Orange Comet — компанія, що спеціалізується на створенні NFT. Наприклад, раніше вона розробила колекції NFT для The Walking Dead, Chakraverse Стена Лі та інших.