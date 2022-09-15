Після років затримок, обговорень та експериментів популярна криптовалютна платформа Ethereum завершила довгоочікуване оновлення програмного забезпечення, відоме як Merge, перейшовши на більш екологічно стійку структуру.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Ethereum є, мабуть, найважливішою платформою в криптоіндустрії, рівнем програмної інфраструктури, яка є основою для тисяч програм, що обробляють кошти клієнтів на суму понад 50 мільярдів доларів.

Оновлення має зменшити енергоспоживання Ethereum та створить основу для майбутніх удосконалень, які зроблять платформу простішою та дешевшою у використанні.

Святкування транслювалося в прямому етері YouTube, де інженери та дослідники, які працювали над Merge, зібралися, щоб відзначити подію: “Це був рідкісний момент радості в похмурий для криптовалюти рік, коли нищівний обвал ринку вивів із галузі майже 1 трильйон доларів, змусивши деякі відомі криптокомпанії збанкрутувати”, — йдеться в повідомленні.

“Поки що все йде так добре, як могло”, — сказав Денні Раян, дослідник Ethereum, який працював над злиттям.

Варто зауважити, що недолік злиття може поставити під загрозу ширшу криптоіндустрію, перевернувши стартапи та призвівши ринок у ступор. До прикладу, криптовалютна біржа Coinbase оголосила в серпні, що зупинить певні депозити та зняття Ethereum під час злиття як запобіжний захід.