Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зреагував на заяву міноборони РФ про відступ російських військ з українського Херсону. За словами турецького президента, таке рішення Росії - "позитивний крок"

Про це повідомляє TRT Haber.

Ердоган провів пресконференцію в аеропорту Есенбога перед своїм відльотом до Узбекистану.

Відповідаючи на запитання щодо повномасштабної російсько-української війни він наголосив, що Туреччина безперервно продовжує свою посередницьку роботу.

Ердоган зауважив, що нерозумно оцінювати та називати ймовірні дати завершення війни.

“Однак останнє рішення Росії щодо Херсону – позитивний крок, важливий крок”, – сказав президент Туреччини.

Він додав, що не знає, чи буде Росія брати участь у саміті G-20, але якщо буде, то Ердоган сподівається зустрітись там з російськими представниками.

“В іншому випадку ми продовжимо телефонну дипломатію з Росією. Ми сподіваємось, що досягнемо успіху у посередництві. Давайте зробимо перехід від світу, де домінує війна, до світу, у якому домінує мир”, – резюмував він.