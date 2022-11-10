Про це повідомляє TRT Haber.
Ердоган провів пресконференцію в аеропорту Есенбога перед своїм відльотом до Узбекистану.
Відповідаючи на запитання щодо повномасштабної російсько-української війни він наголосив, що Туреччина безперервно продовжує свою посередницьку роботу.
Ердоган зауважив, що нерозумно оцінювати та називати ймовірні дати завершення війни.
“Однак останнє рішення Росії щодо Херсону – позитивний крок, важливий крок”, – сказав президент Туреччини.
Він додав, що не знає, чи буде Росія брати участь у саміті G-20, але якщо буде, то Ердоган сподівається зустрітись там з російськими представниками.
“В іншому випадку ми продовжимо телефонну дипломатію з Росією. Ми сподіваємось, що досягнемо успіху у посередництві. Давайте зробимо перехід від світу, де домінує війна, до світу, у якому домінує мир”, – резюмував він.
- Російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що емоції під час війни завжди мають бути стримані, попри те, що в інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів відносно інформації про відступ росіян з Херсону. Він пояснив якою ціною вдається вигнати ворога з окупованих територій.
- Якщо військові РФ втратять позиції на західному березі Дніпра поблизу Херсона, ймовірно, це завадить їм досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.