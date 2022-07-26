Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.

Про це інформує телеканал CNN Türk.

Ердоган повідомив про пропозицію російського президента на засіданні центрального виконавчого комітету керівної Партії справедливості та розвитку.

“Путін каже: “Працюймо разом з Baykar”. ОАЕ зробили мені пропозицію, сказавши: “Ми можемо побудувати завод Baykar тут”, – зазначив Ердоган.

Водночас генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар має проукраїнську позицію. Він запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.

Туреччина та Україна вже багато років співпрацюють на стратегічному рівні, зокрема в оборонній сфері. Туреччина підтримує Україну технологіями ударних дронів, водночас купує двигуни для них в Україні. Байрактар зауважив, що це вигідна співпраця для обох країн.

Довідка. Baykar Makina — турецька військова компанія, заснована в 1984 році. Відома моделями безпілотних літальних апаратів: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV.