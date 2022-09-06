Про це повідомила The Guardian.
За словами Ердогана, європейські країни “пожинають те, що посіяли”, коли запровадили проти Росії обмеження через вторгнення в Україну. Такої думки дотримуються водночас у Кремлі.
Ердоган зазначив, що під час російсько-української війни президент країни-агресора використовує “всі свої засоби та зброю”.
“Природний газ, на жаль, один із них”, — підкреслив турецький лідер.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав причину припинення Росією постачання газу до Німеччини газопроводом Nord Stream. За його словами, рішення спровоковано “санкціями, які були введені проти нашої країни”.
- Напередодні російський “Газпром” повідомив, що на невизначний термін зупиняє газопостачання до Європи трубопроводом “Північний потік”. У США та Європі вже прокоментували дії Російської Федерації.
- Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни відповісти на “енергетичну атаку” з боку РФ після того, як вона на невизначений термін призупинила надходження природного газу на континент життєво важливим трубопроводом.
- 5 вересня німецька енергетична компанія Uniper заявила, що більше не отримує російський газ.