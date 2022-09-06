Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Європу в енергетичній кризі. Він поклав відповідальність на ЄС через санкції стосовно Росії.

Про це повідомила The Guardian.

За словами Ердогана, європейські країни “пожинають те, що посіяли”, коли запровадили проти Росії обмеження через вторгнення в Україну. Такої думки дотримуються водночас у Кремлі.

Ердоган зазначив, що під час російсько-української війни президент країни-агресора використовує “всі свої засоби та зброю”.

“Природний газ, на жаль, один із них”, — підкреслив турецький лідер.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав причину припинення Росією постачання газу до Німеччини газопроводом Nord Stream. За його словами, рішення спровоковано “санкціями, які були введені проти нашої країни”.