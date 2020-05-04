Єрмак назвав нову дату піку коронавірусу в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може досягти піку захворюваності коронавірусу до середини травня.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік ще до середини травня”, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що в Україні відносно невелика кількість тих, що заразилися коронавірусом, якщо порівнювати з іншими країнами і це завдяки тому, що вчасно були введені карантинні заходи.

Єрмак зазначив, що в квітні Україна повністю подолала кризу нестачі захисних засобів, медичного обладнання.