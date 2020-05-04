Єрмак назвав нову дату піку коронавірусу в Україні

Про це він сказав під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
“Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік ще до середини травня”, – сказав Єрмак.
Він зазначив, що в Україні відносно невелика кількість тих, що заразилися коронавірусом, якщо порівнювати з іншими країнами і це завдяки тому, що вчасно були введені карантинні заходи.
Єрмак зазначив, що в квітні Україна повністю подолала кризу нестачі захисних засобів, медичного обладнання.
Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що пік пандемії коронавірусу в Україні настане в 20-х числах квітня.
Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня.
Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.
- В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.