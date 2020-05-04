Covid-19 Україна

оновлено 05.05.2020 о 00:02

Всього:

12331(+418)

Хворіють:

10409(+418)

Вилікувались:

1619

Померло:

303(+15)

05 травня

01:03 Тайка Вайтіті зніме наступну частину «Зоряних воєн»

04 травня

23:59 Єрмак назвав нову дату піку коронавірусу в Україні
23:46 Україна пропонує змінити формат переговорів в Мінську: Єрмак розповів деталі
22:48 Єрмак: «Антиколомойский» закон приймуть найближчим часом
22:19 Нардеп Новинський вилікувався від коронавірусу
22:00 Прем’єру «Джона Уіка 4» перенесли на рік
21:44 Тепер в костюмі туалетного паперу: Кеті Перрі повеселила Мережу новим образом
21:06 Дизайнери з США розрізали і продали картину Дем'єна Херста. Вона стала в 8,5 раз дорожчою
20:25 Саакашвілі заявив, що Зеленський оголосить про його призначення найближчими днями
19:58 Директора «Епіцентру» неможливо притягнути до відповідальності за порушення карантину: рішення судів
19:40 Ілон Маск виставив на продаж будинки в Лос-Анджелесі за $39,5 млн
18:53 У Німеччині відкривають перукарні і музеї
18:53 Gorillaz присвятили пісню загиблому барабанщику Тоні Аллену
18:27 Зеленський: Наша медгалузь «за крок від коми»
17:51 Верховний Суд поскаржився на Венедіктову через тиск у справі «ПриватБанку»
17:30 У Молдові відмінять НС
17:14 РФ відстежує кораблі Великобританії і США, що увійшли в Баренцове море
16:56 Німеччина продовжила контроль на кордонах
16:46 На одному з лиманів на півдні України з'явилися рожеві фламінго: фото
16:23 У світі почастішали напади на журналістів під час кризи COVID-19
16:14 В ЄС розповіли, які країни не пройшли пік коронавірусу
15:40 Маски для обличчя можуть кинути виклик популярності кросівок
15:37 Пом'якшення карантину можуть скасувати
15:09 У Китаї спростували звинувачення США про штучну розробку COVID-19
14:36 UberEats припинить роботу в Україні
14:34 «Антиколомойский закон»: тільки один нардеп наполягає на розгляді своїх поправок
14:30 Тимошенко задекларувала майже 150 млн грн компенсації
14:05 Японія продовжила надзвичайний стан до 31 травня

Єрмак назвав нову дату піку коронавірусу в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може досягти піку захворюваності коронавірусу до середини травня.

Понеділок, 4 травня 2020, 23:59

Про це він сказав під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік ще до середини травня”, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що в Україні відносно невелика кількість тих, що заразилися коронавірусом, якщо порівнювати з іншими країнами і це завдяки тому, що вчасно були введені карантинні заходи.

Єрмак зазначив, що в квітні Україна повністю подолала кризу нестачі захисних засобів, медичного обладнання.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що пік пандемії коронавірусу в Україні настане в 20-х числах квітня.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня.

Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.

  • В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.
Теги: Андрій Єрмак, Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!