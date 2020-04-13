В Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину”, – сказав він.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров’я України розрахували декілька прогнозів: оптимістичний і більш песимістичний. Ляшко уточнив, що зараз країна рухається за оптимістичним сценарієм “завдяки превентивним заходам”, які були прийняті.

При цьому в МОЗ все ще очікують суттєве зростання кількості випадків COVID-19 в Україні, зокрема через зміни алгоритму тестування.

Він наголосив, що якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів, то пік захворюваності, який очікується вже 17 квітня, пройде “на відносно невеликих показниках”.

“Якщо ми будемо дотримуватися карантинних заходів, то так, на невисоких (показниках, – ред.). Очікується, що він буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдем”, – розповів Ляшко.