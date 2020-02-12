Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Я хотів би також – і буду робити все необхідне, – щоб в Офісі президента основними принципами були комфортна атмосфера та професійна колективна робота однодумців, які поважають один одного. Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг – все буде прозоро і чесно”, – наголосив Єрмак.

Він уточнив, що Офіс президента повинен сконцентруватися “на виконанні всіх обіцянок, всіх принципів, які ми декларували під час президентської кампанії президента Зеленського”.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.

“Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, оскільки в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі (президента, – ред.), вони всі професійні люди. Тобто ми 100 % когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все“, – зазначав Зеленський.