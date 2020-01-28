Про це повідомляє прес-служба партії.
У партії зазначили, що сьогодні під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.
“Ця ситуація ще раз підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як показують “плівки Труби”, знаходиться під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму”, – вважають в “ЄС”.
Представники “Європейської солідарності” звернулися також до Національної поліції з вимогою порушити кримінальне провадження і внести його до ЄРДР за фактом застосування сили.
- 28 січня на брифінгу заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.
- Колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко зазначив, що Олександр Бабіков збрехав, що не захищав інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.