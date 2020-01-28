Партія "Європейська солідарність" вимагає від в.о. глави ДБР Ірини Венедиктової пояснень щодо "неадекватних дій її підлеглих" стосовно народного депутата під час брифінгу заступника голови ДБР Олександра Бабікова.

Про це повідомляє прес-служба партії.

У партії зазначили, що сьогодні під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.

“Ця ситуація ще раз підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як показують “плівки Труби”, знаходиться під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму”, – вважають в “ЄС”.

Представники “Європейської солідарності” звернулися також до Національної поліції з вимогою порушити кримінальне провадження і внести його до ЄРДР за фактом застосування сили.