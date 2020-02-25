Майкл Джордан розплакався на поминальній церемонії, присвяченій Кобі Браянту. Він пожартував, що тепер з'явиться черговий "плачущий мем" з його участю.

Трансляція заходу велася на Youtube-каналі Los Angeles Lakers.

“Може бути, це здивувало людей, але ми були дуже близькими друзями. Кобі був моїм дорогим другом, як молодший брат. Всі завжди хотіли поговорити про порівняннях нас з ним. Я просто хотів поговорити про Кобі”, — зізнався Джордан.

Джордан сказав, що Браянт, незважаючи на суперництво, постійно приходив до нього за порадою про те, як поліпшити свою гру.

“У нього була пристрасть, про яку ви ніколи не дізнаєтеся. … Він хотів бути кращим баскетболістом, яким тільки міг бути. І, познайомившись з ним, я захотів стати найкращим старшим братом, яким тільки міг бути”, — зазначив Джордан.

Коли Джордан виголошував свою промову, по його щоках текли сльози. Помітивши це, Джордан сказав, що ця ситуація нагадала йому про знаменитий інтернет-мем про його емоційность.

“Тепер він змушує мене [плакати]. Тепер мені доведеться подивитися на ще один плачущий мем. Я сказав своїй дружині, що не збираюся цього робити (плакати —ред.), тому що не хотів бачити це (мем — ред.) ще три або чотири роки. Це те, що Кобі Браянт робить з вами”, — сказав Джордан, сміючись.

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На видео с 2 часов 2 минут

Джордан мав на увазі популярний раніше інтернет-мем його участю, який з’явився 11 років тому. Тоді фотограф AP Стефан Савойя зробив знімок Джордана, який плаче на церемонії відкриття Зали слави баскетболу. У 2012 році зображення було використано без змін, щоб прокоментувати рішення Джордана щодо придбання франшизи Charlotte Bobcats NBA.

Сплеск популярності був помічений після фіналу NBA 2016 року. Тоді команда Північної Кароліни (альма-матер Джордана) програла в національному чемпіонаті, на якому Джордан був присутній.

У період, коли мем був популярним, було навіть створено спеціальний додаток “Crying Jordan Meme Generator”, який дозволяв користувачам легко накладати обличчя Джордана на інші зображення. Пізніше мем почали критикувати як такий, що є неоригінальним та приївся.

У листопаді 2016 року експрезидент США Барак Обама, вручаючи Джордану премію, пожартував, що він “більше, ніж просто інтернет-мем”.

Ось цей мем: