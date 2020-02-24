У Лос-Анджелесі проходить церемонії прощання з баскетболістом Кобі Брайантом та його дочкою, які загинули в результаті аварії вертольота.

Трансляція заходу йде на Youtube-каналі Los Angeles Lakers.

Як повідомлялося раніше, легендарного баскетболіста НБА Кобі Брайанта та його дочку Джіанну, які загинули в авіакатастрофі, таємно поховали близько двох тижнів тому.

Сьогодні, 24 лютого, в Staples Center, на домашній арені баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс”, за який Брайант виступав протягом всієї своєї 20-річної кар’єри, проходить церемонія прощання.

Дата проведення заходу — символічна. Кобі більшу частину кар’єри грав під 24 номером, а його дочка Джіанна-Марія виступала в своєму клубі під номером 2.

Арена Staples Center може вмістити до 20 тисяч осіб. На записі заходу видно, що зал повністю набитий людьми.