4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу" у цифровій мережі Т2. Журналісти звернулися до Президента України задля сприяння розв'язання ситуації. Громадська спілка "Коаліція Реанімаційний пакет реформ" закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації

Про це йдеться у заяві Коаліції Реанімаційний пакет реформ.

Представники “Прямого” та “5 каналу” наголосили, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ Президента.

Своєю чергою “Еспресо” повідомив, що “на підставі відповідних договорів в ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини BBC (Велика Британія), “Радіо Свобода”, “Голосу Америки” (США), France 24 (Франція)”. І у їх припиненні мовник вбачає провокацію проти країн-партнерів.

Журналісти закликали Президента України втрутитися та захистити право журналістів. Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Коаліція РПР закликала Концерн РРТ відновити мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу”, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації, що “породжує сумніви у його законності”. Обмеження свободи слова в умовах воєнного часу має відбуватися відповідно до законодавства України та уповноваженими органами.

Стало відомо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” і не має таких повноважень. Про це повідомила пресслужба медіарегулятора у коментарі Укрінформу.

Довідка. Коаліція Реанімаційний пакет реформ (Коаліція РПР) — добровільне об’єднання громадських об’єднань, метою якого є підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні. Спілка створена учасниками неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, яка була започаткована у лютому 2014 року, після переломних подій на Майдані Незалежності в Києві.