Про це йдеться у заяві Коаліції Реанімаційний пакет реформ.
Представники “Прямого” та “5 каналу” наголосили, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ Президента.
Своєю чергою “Еспресо” повідомив, що “на підставі відповідних договорів в ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини BBC (Велика Британія), “Радіо Свобода”, “Голосу Америки” (США), France 24 (Франція)”. І у їх припиненні мовник вбачає провокацію проти країн-партнерів.
Журналісти закликали Президента України втрутитися та захистити право журналістів. Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
Коаліція РПР закликала Концерн РРТ відновити мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу”, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації, що “породжує сумніви у його законності”. Обмеження свободи слова в умовах воєнного часу має відбуватися відповідно до законодавства України та уповноваженими органами.
Стало відомо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” і не має таких повноважень. Про це повідомила пресслужба медіарегулятора у коментарі Укрінформу.
Довідка. Коаліція Реанімаційний пакет реформ (Коаліція РПР) — добровільне об’єднання громадських об’єднань, метою якого є підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні. Спілка створена учасниками неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, яка була започаткована у лютому 2014 року, після переломних подій на Майдані Незалежності в Києві.
- Нагадаємо, 4 квітня телеканали “Прямий”, “Еспресо” та 5-й заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці незаконно вимкнув їхнє мовлення.
- Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.
- Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”. За його словами, обмеження свободи слова відносно телеканалів – це зневага до всіх українців.