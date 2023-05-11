З 15 травня в Естонії розпочнуться масштабні військові навчання Kevadtorm-23 ("Весняний шторм-23") за участю посиленої передової присутності НАТО під керівництвом Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

Spring Storm є найбільшими щорічними військовими навчаннями.

У маневрах візьмуть участь понад 14 тисяч військових з Естонії та країн-союзників. Як зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії, у навчаннях візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців британських Збройних сил, які очолять багатонаціональні маневри. Триватимуть навчання до 26 травня.

Двотижневі навчання продемонструють здатність Великої Британії направити до Європи сотні військовослужбовців, а також бронетехніку та гелікоптери для підвищення оперативної сумісності із союзниками по НАТО”, – мовиться у повідомленні британського оборонного відомства.

Зауважується, що під час Spring Storm активізуються польоти військової авіації. Участь візьмуть винищувачі ВПС Великої Британії та Німеччини, ударні та тренувальні літаки ВПС Естонії та Польщі, також вертольоти США, Великої Британії та Естонії.

Своєю чергою, кораблі ВМС Естонії проведуть спільні заняття із підрозділами союзників. На півночі Естонії Сили оборони спільно з союзниками попрактикуються у проведенні морської висадки та відбитті атак десанту.

Сили оборони Естонії перевірять дієвість бойових планів, взаємодію різних ешелонів управління та готовність підрозділів до виконання бойових завдань. Першими маневрами керуватиме нещодавно сформований штаб естонської дивізії.