Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для Збройних сил України, до якого увійдуть безпілотні літальні апарати, засоби індивідуального захисту та зимовий одяг.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Естонії.

“Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України”, – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Крім того, Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

У відомстві зазначили, що раніше було подаровано, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту шоломи та сухпайки.

Також у співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медичне приладдя на суму майже 15 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що Естонія передасть українським захисникам пересувну сауну і пральню. Комплекс налічує три машини. У комплексі передбачено місця, де можна вимитися та відпочити, випрати й висушити одяг.

За тиждень пересувний комплекс може обслуговувати близько 400 осіб. Завдяки мобільності транспорт можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту. За словами генерального менеджера проєкту Ільмара Раага, комплекс можна розмістити так, щоб його не було видно противнику.