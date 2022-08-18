Про це повідомляє естонська суспільно-політична щоденна газета Postimees.
У повідомленні зазначається, що окрім військової допомоги Естонія планує підтримати навчання Збройних сил України, ініційоване Великою Британією. А також Естонія разом з Німеччиною передасть Україні польовий шпиталь.
“Військові дії в Україні продовжують бути інтенсивними, і хоча західна зброя все частіше виходить на поле битви, наш моральний обов’язок — продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо ми ще маємо зброю, щоб відправити українцям, це необхідно зробити”, – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Також він додав, що окрім озброєння, українські військові також потребують більшої підтримки у підготовці своїх сил оборони. Сьогоднішнє рішення уряду означає, що Естонія також може допомогти з цим Україні. Окрім озброєння та навчання, Естонія планує підтримати медичний потенціал українських підрозділів, передавши у співпраці з Німеччиною другий польовий госпіталь для ЗСУ.
Міністр оборони Естонії зазначив, що західний світ також має бути готовий до інформаційної війни Росії, у якої є бажання поширювати інформацію про втому Заходу та неефективність допомоги Україні.
“І ця, і попередня конкретна допомога яскраво свідчить про те, що ми не втомилися, а також наші союзники запевнили нас у готовності допомагати українцям у повномасштабній війні за свободу стільки, скільки буде потрібно”, – додав Ханно Певкур.
У повідомленні зауважили, що загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 250 мільйонів євро, зокрема, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різні пістолети з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та пакети із сухим пайком.
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