Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Луукас Ільвес в Twitter.
За його словами, кібератаки стали наймасштабнішими з 2007 року. Хакери атакували як державні установи, так і на приватний сектор.
Всі атаки були успішно відбиті. Ресурс E-Estonia запущена та працює.
“Надання послуги не було порушено. За деякими короткими та незначними винятками, вебсайт залишалися повністю доступними”, – додав заступник міністра.
Ймовірно кібернапад пов’язаний з рішенням уряду Естонії щодо демонтажу радянських пам’яток. Їх, зокрема танк в місті Нарва, було демонтовано вчора.
Зазначимо, що Естонія зазнала масової кібератаки на урядові ресурси у 2007 році. Тоді країна вирішила перенести радянський пам’ятник з центру Таллінна на військовий цвинтар.
- Естонія припинила пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах.
- У Гельсінкі демонтували пам’ятник “Мир у всьому світі”, котрий Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році.
- Кабінет Міністрів Латвії підтримав знесення 69 об’єктів – пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими.