Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Луукас Ільвес в Twitter.

За його словами, кібератаки стали наймасштабнішими з 2007 року. Хакери атакували як державні установи, так і на приватний сектор.

Всі атаки були успішно відбиті. Ресурс E-Estonia запущена та працює.

“Надання послуги не було порушено. За деякими короткими та незначними винятками, вебсайт залишалися повністю доступними”, – додав заступник міністра.

Ймовірно кібернапад пов’язаний з рішенням уряду Естонії щодо демонтажу радянських пам’яток. Їх, зокрема танк в місті Нарва, було демонтовано вчора.

Зазначимо, що Естонія зазнала масової кібератаки на урядові ресурси у 2007 році. Тоді країна вирішила перенести радянський пам’ятник з центру Таллінна на військовий цвинтар.