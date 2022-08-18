Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії.

Втім, росіяни, які мають візу іншої країни-учасника Шенгенської угоди можуть в’їхати до Естонії.

Естонія шукає можливість заборонити в’їзд їм також: “Експерти зараз працюють над цим. Зараз я говорю про політичну мету, над досягненням якої ми працюємо. Ми неодмінно зробимо це з урахуванням усіх юридичних аспектів”, – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Також до держави зможуть потрапити дипломати, працівники міжнародної торгівлі, студенти та росіяни, для яких видача візи є “виправданою з гуманних міркувань”. Тих, хто приїхав сюди до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді із Шенгенської зони їхні візи анулюються.