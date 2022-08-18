Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії.
Втім, росіяни, які мають візу іншої країни-учасника Шенгенської угоди можуть в’їхати до Естонії.
Естонія шукає можливість заборонити в’їзд їм також: “Експерти зараз працюють над цим. Зараз я говорю про політичну мету, над досягненням якої ми працюємо. Ми неодмінно зробимо це з урахуванням усіх юридичних аспектів”, – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Також до держави зможуть потрапити дипломати, працівники міжнародної торгівлі, студенти та росіяни, для яких видача візи є “виправданою з гуманних міркувань”. Тих, хто приїхав сюди до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді із Шенгенської зони їхні візи анулюються.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Водночас 19 неурядових правозахисних організацій Грузії у своєму зверненні до влади країни закликали негайно запровадити візовий режим для громадян РФ. Вони зауважили, що контроль за в’їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни.