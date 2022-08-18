В Естонії зняли з п’єдесталу танк радянських часів у східному місті Нарва. Окрім того, до кінця року планується прибрати решту радянських пам’ятників.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну радянські пам’ятники в Естонії перестали бути лише місцевою проблемою.

“Ніхто не хоче бачити, як наш войовничий і ворожий сусід розпалює напруженість у нашому домі”, — сказала Каллас. Естонія була радянською республікою з 1944 по 1991 рік, і майже чверть її населення – 1,3 мільйона осіб – є етнічними росіянами.

“Ми не дозволимо Росії використовувати минуле, щоб порушити мир в Естонії”, – зауважила Каллас.

На початку цього місяця уряд Естонії оголосив про свій намір прибрати всі пам’ятники радянської доби, заявивши, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну “відкрило рани у суспільстві Естонії, про які нагадують ці пам’ятники радянської доби”.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповіла, що дехто в Нарві, на кордоні Естонії з Росією, де лише 4% жителів є етнічними естонцями і понад 80% є етнічними росіянами, сприйняв цю заяву вороже, що змусило уряд швидко втрутитися, щоб протистояти “напруженості та плутанині, яка зростала”.

Роботи з демонтажу танка Т-34 і ще двох радянських пам’ятників у місті почалися під охороною поліції у вівторок на світанку і завершилися до середини ранку середи. Танк буде виставлено в Естонському національному військовому музеї поблизу столиці країни Таллінна.

Натомість Москва розкритикувала плани Естонії. “Звичайно, знищення пам’ятників тим, хто врятував Європу від фашизму, є обурливим. Це не робить честі жодній нації”, – заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Варто зазначити, що у червні у сусідній Латвії депутати прийняли закон, згідно з яким усі “пам’ятники, що прославляють радянський режим”, не встановлені на кладовищах, мають бути демонтовані до 15 листопада, а мистецькі твори мають бути передані до Музею окупації в Ризі.