Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії просити про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

Крім того, у повідомленні зазначається, що зараз вносяться правки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусії зможуть лише за наявності візи від Естонії.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, необґрунтована повномасштабна війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

“Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, то це позитивно вплине і на нашу безпеку”, – заявив Рейнсалу.

Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусії, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть просити дозвіл на довгострокову візу для роботи.

“Ця правка змінить ситуацію, коли для обходу чинних санкцій просять про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму”, – зазначив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує Євросоюзу пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз для громадян Російської Федерації. Адже громадяни Росії почали масово їздити у країни Європи та перетинати кордони Фінляндії, Литви та Латвії.