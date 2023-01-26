Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів. Понад 100 країн світу приєдналися до конвенції про заборону та нерозповсюдження такого типу боєприпасів, але Естонія та Україна до них не входять. Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.

Про це інформує ERR з посиланням на власні джерела.

Міністр оборони Ханно Певкур фактично підтвердив інформацію, зазначивши, що Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема, про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, оскільки я не бачу тут проблем, вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси”, – сказав Певкур.

США, Китай, Естонія, Україна входять у порівняно невелику групу країн, які не приєдналися до міжнародної конвенції, що діє вже майже 15 років, забороняє застосування та передачу касетних боєприпасів. Угода не підписана також, наприклад, Ізраїлем та Росією. Сили оборони Естонії мають такі боєприпаси німецького виробництва з 90-х років.

Касетний снаряд є контейнером, з якого при вибуху вилітають 63 маленькі гранати, які в змозі пробити броню БМП. Вони ефективні лише при використанні на цілком рівній місцевості, снаряди не повинні падати на заболочену або засніжену поверхню, пояснив начальник відділу Сил оборони підполковник Каарель Мяесалу.

Німеччина, від згоди якої тепер залежить можливість постачання касетних боєприпасів з Естонії в Україну, від виробництва та використання таких снарядів відмовилася, тож ця обставина може ускладнити відповідні переговори оборонних відомств Естонії та Німеччини.

Довідка. Касетний боєприпас — це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Одна касетна бомба може містити від десяти мін, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.