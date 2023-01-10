Наприкінці 2022 року Туреччина почала постачати Україні касетні боєприпаси американського виробництва, надаючи Києву потужну — але суперечливу — зброю для знищення ворожих танків та ліквідації російських військ на полі бою.

Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на власні джерела.

Союзник по НАТО почав надсилати перші партії покращених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) у листопаді 2022 року, які були виготовлені в епоху холодної війни за угодою про спільне виробництво зі Сполученими Штатами. Зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо вони негайно не здетонували. Кожен раунд розкидає приблизно 88 бомб. Сполученим Штатам заборонено експортувати DPICM відповідно до законодавства.

Після того, як США відмовили Україні в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати, — повідомило джерело видання. Це просто показує, що, попри те, що Туреччина в деяких аспектах зближується з Росією, вона стає справді важливим прихильником України у воєнному плані”.

Ні посольство Туреччини у Вашингтоні, ні українське Міністерство оборони не відповіли на запит Foreign Policy про коментар. Проте постачання Туреччиною DPICM демонструє, як Анкара відіграє величезну роль у спорядженні зброї Україні.

Політики, які виступали за те, щоб Сполучені Штати надіслали DPICM Києву, наполягали на тому, що це буде найефективніший спосіб викорінити російські війська, що окопалися на відкритій місцевості Донбасу. І ця потреба посилюється, за словами цих прихильників, тим, що запаси фугасних артилерійських снарядів у США вже вичерпуються.

Офіційні особи США також вважають, що російський артилерійський вогонь, можливо, знизився на 75% від свого воєнного максимуму.

Довідка. Касетний боєприпас — це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Одна касетна бомба може містити від десяти мін, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

DPICM – артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною, у випадку 155-мм боєприпасу – 88 окремих суббоєприпасів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів. Завдяки чому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних. Їх використання дозволить зменшити потребу у боєприпасах.