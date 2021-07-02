Естонія дозволила повністю вакцинованим українцям без обмежень в’їжджати на свою територію з туристичною метою.

Про це повідомляється на урядовому сайті, присвяченому питанням обмежень щодо COVID-19.

З 21 червня Естонія дозволила в’їзд з будь-яких країн громадянам, які не мають симптомів коронавірусної хвороби та пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Естонія використовує 4 вакцини, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA):

препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria;

вакцина від американської компанії Moderna;

препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;

вакцина від Johnson & Johnson.

Утім в’їзд для громадян третіх країн можливий, якщо вони були щеплені за тією ж схемою вакцинації, що прийнята в країні відправлення, навіть якщо використаний препарат не схвалений ЄС.

В Україні використовується Covishield, Vaxzevria (AstraZeneca/SK-Bio), Pfizer/BioNTech та ​CoronaVac (Sinovac). Covishield та CoronaVac не схвалені в ЄС.

Сертифікат вакцинації

Щепленим іноземцям слід пред’явити паспорт імунізації, його копію або ж відповідний сертифікат, в якому відбиті дані щодо вакцинації.

Документ має містити:

назву хвороби;

дату щеплення;

назву використаної вакцини, номер партії;

кількість доз;

ім’я щепленої особи.

Ці дані можуть бути зазначені латиницею або кирилицею. Документ має бути складений естонською, російською або англійською мовами. Як доказ отримання щеплення підійде також офіційно завірена роздруківка з бази даних іноземної держави.