Про це повідомляється на урядовому сайті, присвяченому питанням обмежень щодо COVID-19.
З 21 червня Естонія дозволила в’їзд з будь-яких країн громадянам, які не мають симптомів коронавірусної хвороби та пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
Естонія використовує 4 вакцини, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA):
- препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria;
- вакцина від американської компанії Moderna;
- препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;
- вакцина від Johnson & Johnson.
Утім в’їзд для громадян третіх країн можливий, якщо вони були щеплені за тією ж схемою вакцинації, що прийнята в країні відправлення, навіть якщо використаний препарат не схвалений ЄС.
В Україні використовується Covishield, Vaxzevria (AstraZeneca/SK-Bio), Pfizer/BioNTech та CoronaVac (Sinovac). Covishield та CoronaVac не схвалені в ЄС.
Сертифікат вакцинації
Щепленим іноземцям слід пред’явити паспорт імунізації, його копію або ж відповідний сертифікат, в якому відбиті дані щодо вакцинації.
Документ має містити:
- назву хвороби;
- дату щеплення;
- назву використаної вакцини, номер партії;
- кількість доз;
- ім’я щепленої особи.
Ці дані можуть бути зазначені латиницею або кирилицею. Документ має бути складений естонською, російською або англійською мовами. Як доказ отримання щеплення підійде також офіційно завірена роздруківка з бази даних іноземної держави.
- У громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникають проблеми із поїздками до Європейського Союзу.
- У МОЗ України раніше неодноразово запевняли, що цей препарат і схвалена в ЄС AstraZeneca – це “одна вакцина”.
- Нідерланди та Австрія теж без самоізоляції та тестів прийматимуть щеплених гостей з України. Перелік схвалених вакцин містить і Covishield.