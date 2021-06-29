У громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникають проблеми із поїздками до Європейського Союзу.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Препарат Covishield випускає Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India).

Генеральний директор Інституту сироватки Адар Пунавалла заявив у понеділок, що намагається вирішити “на найвищому рівні” проблеми з подорожами до ЄС, з якими стикаються жителі Індії.

“Я усвідомлюю, що багато громадян Індії, які отримали щеплення Covishield, стикаються з проблемами подорожей до ЄС. Запевняю, що я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом, як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами”, – написав Пунавалла в Twitter.

Програма паспортів вакцинації Євросоюзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку з 1 липня. Для цього вони мають бути вакциновані однією з чотирьох вакцин західного виробництва.

І хоча AstraZeneca належить до вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійський препарат Covishield, який виготовили в Інституті сироватки Індії.

Так, згідно з офіційними даними на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), в Євросоюзі визнані наступні вакцини:

• препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria (йдеться про вакцину, яку виробляють у ЄС);

• вакцину від американської компанії Moderna;

• препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;

• вакцину від Johnson & Johnson.

В EMA повідомили Reuters, що єдиною вакциною проти COVID-19, виготовленою за ліцензією AstraZeneca, щодо якої була подана і оцінена заявка на отримання дозволу на продаж (яка привела до її дозволу), була вакцина Vaxzevria. В EMA уточнили, що Covishield наразі не має дозволу на продаж в ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.

“Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це”, – зазначили в EMA.

На сайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж у масштабах Євросоюзу, повинні прийматися для отримання COVID-сертифіката. Водночас держави-члени можуть також визнавати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

ВООЗ внесла Covishield, а також вакцини Sinopharm і Sinovac у список для використання в надзвичайних ситуаціях.

Тим часом Міністерство закордонних справ Індії вже порушило питання щодо того, що препарат Covishield не визнаний Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). На Covishield припадає близько 88% із 322 мільйонів доз вакцин, якими були щеплені громадяни Індії.

Варто зазначити, що вакциною Covishield також щеплюють українців. Це був перший препарат проти COVID-19, який отримала Україна для щеплення громадян.