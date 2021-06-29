Про це інформує міжнародне агентство Reuters.
Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Препарат Covishield випускає Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India).
Генеральний директор Інституту сироватки Адар Пунавалла заявив у понеділок, що намагається вирішити “на найвищому рівні” проблеми з подорожами до ЄС, з якими стикаються жителі Індії.
“Я усвідомлюю, що багато громадян Індії, які отримали щеплення Covishield, стикаються з проблемами подорожей до ЄС. Запевняю, що я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом, як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами”, – написав Пунавалла в Twitter.
Програма паспортів вакцинації Євросоюзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку з 1 липня. Для цього вони мають бути вакциновані однією з чотирьох вакцин західного виробництва.
І хоча AstraZeneca належить до вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійський препарат Covishield, який виготовили в Інституті сироватки Індії.
Так, згідно з офіційними даними на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), в Євросоюзі визнані наступні вакцини:
• препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria (йдеться про вакцину, яку виробляють у ЄС);
• вакцину від американської компанії Moderna;
• препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;
• вакцину від Johnson & Johnson.
В EMA повідомили Reuters, що єдиною вакциною проти COVID-19, виготовленою за ліцензією AstraZeneca, щодо якої була подана і оцінена заявка на отримання дозволу на продаж (яка привела до її дозволу), була вакцина Vaxzevria.
В EMA уточнили, що Covishield наразі не має дозволу на продаж в ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.
“Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це”, – зазначили в EMA.
На сайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж у масштабах Євросоюзу, повинні прийматися для отримання COVID-сертифіката. Водночас держави-члени можуть також визнавати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
ВООЗ внесла Covishield, а також вакцини Sinopharm і Sinovac у список для використання в надзвичайних ситуаціях.
Тим часом Міністерство закордонних справ Індії вже порушило питання щодо того, що препарат Covishield не визнаний Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). На Covishield припадає близько 88% із 322 мільйонів доз вакцин, якими були щеплені громадяни Індії.
Варто зазначити, що вакциною Covishield також щеплюють українців. Це був перший препарат проти COVID-19, який отримала Україна для щеплення громадян.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливість подорожей до Євросоюзу українців, вакцинованих проти коронавірусу не схваленими в ЄС вакцинами, запропонувавши “почекати”.
- Європейський парламент 9 червня остаточно затвердив запровадження на території Євросоюзу цифрового COVID-сертифікату. Йдеться як про сертифікати для громадян ЄС, так і про сертифікати для громадян третіх країн.
- 14 червня Рада Європейського союзу затвердила рішення про використання COVID-сертифікатів під час подорожей блоком.