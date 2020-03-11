Через китайський атиповий коронавірус на Європу чекає економічна криза рівня 2008 року, якщо країни ЄС не вживатимуть термінових заходів.

Про це заявила керівник Європейського центробанку Крістін Лагард під час телефонної конференції з лідерами Європейського Союзу, повідомляє BloombergQuint.

За словами Лагард, без відповідної координації дій держав ЄС в найближчому майбутньому можна очікувати сценарій, який “нагадає фінансову кризу 2008 року”.

При цьому вона наголостла, що якщо Європейському Союзу вдасться успішно протистояти коронавірусу, то економічний шок буде тимчасовим.

Також Лагард заявила, що наразі центробанк вивчає можливі інструменти для того, щоб пом’якшити удар на економіку.