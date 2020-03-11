Про це заявила керівник Європейського центробанку Крістін Лагард під час телефонної конференції з лідерами Європейського Союзу, повідомляє BloombergQuint.
За словами Лагард, без відповідної координації дій держав ЄС в найближчому майбутньому можна очікувати сценарій, який “нагадає фінансову кризу 2008 року”.
При цьому вона наголостла, що якщо Європейському Союзу вдасться успішно протистояти коронавірусу, то економічний шок буде тимчасовим.
Також Лагард заявила, що наразі центробанк вивчає можливі інструменти для того, щоб пом’якшити удар на економіку.
- Раніше повідомлялося, що ірландський лоукостер Ryanair зупиняє все авіасполучення з Італією через поширення китайського коронавірусу.
- Лоукостер Wizz Air скасовує рейси в Італію і Ізраїль через карантинні заходи, прийняті в цих країнах в зв’язку з поширенням китайського коронавірусу.
- 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше ніж 16 млн жителів країни.