Депутати "Європейської Солідарності" вимагають від поліції розслідувати факт недопущення нардепів на прийом до т.в.о. директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Відповідну заяву опубліковано прес-службою “Європейської Солідарності”.

31 січня народні депутати фракції “Європейська Солідарність” спільно з близькими Героїв Небесної Сотні хотіли подати на ім’я голови ДБР Ірини Венедіктової звернення про неприпустимість призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора відомства. Співробітники поліції та ДБР протягом 7 годин не допускали депутатів у приміщення ДБР, а Венедіктова відмовила нардепам в їхньому праві на термінове приймання.

У фракції зазначили, що ще 18 лютого Шевченківський районний суд зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження проти Державного бюро розслідувань у зв’язку з відмовою голови ДБР Ірини Венедіктової терміново прийняти нардепів фракції разом із сім’ями Героїв Небесної сотні.

Хоча рішення суду зобов’язало поліцію внести відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 19 лютого, правоохоронці не діють, порушуючи законодавство.

На думку нардепа Ростислава Павленка, який є позивачем у справі, це свідчить про те, що “нинішня влада повністю керує правоохоронною та судовою системами”, а правоохоронці не діють, “думаючи, що таким чином вони допоможуть чинній політичній владі”.

Нардеп наголосив, що “ЄС” вимагає від поліції діяти в межах чинного законодавства та провести чесне та неупереджене розслідування фактів порушення прав народних депутатів.

“Будемо примушувати Шевченківське УП ГУНП у м. Києві діяти в межах чинного законодавства і виконати рішення суду. Невиконання рішення суду правоохоронцями є порушенням саме по собі. Навіть якщо вони намагаються довести ситуацію до абсурду, ми з колегами їм це зробити не дозволимо”, – зазначив народний депутат.