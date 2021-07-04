Компанія Facebook погодилася платити засобам масової інформації Австралії за публікацію їхнього контенту на платформі. Виплати отримуватиму близько 170 регіональних ЗМІ.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що Facebook вноситиме кошти у так званий “інноваційний фонд”. Звідти вони будуть виплачуватися медіа.

Facebook та організація регіональних медіа Country Press Australia (CPA) уклали договорів, але його умови не розголошуються. Обсяг фонду для медіа також невідомий. Сторони відзначили, що підписали договір про намір укласти угоду про виплати для ЗМІ країни.

Очільник CPA Ендрю Мануель заявив, що фінансування від Facebook “допоможе підтримати оригінальну журналістику, яка становить суспільний інтерес у безлічі регіональних і місцевих спільнот”.

Водночас у Facebook зазначили, що це допоможе регіональним ЗМІ будувати цифровий бізнес.

“Ця фінансова підтримка допоможе членам CPA побудувати свій цифровий бізнес і охопити нову аудиторію. Це частина наших інвестицій в австралійську журналістику”, – заявив керівник новинного партнерства Facebook в Австралії та Новій Зеландії Ендрю Хантер.

Парламент Австралії 25 лютого ухвалив законопроєкт, що зобов’язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новинний контент.

Варто відзначити, що зазначений законопроєкт спонукав Facebook ввести обмеження для користувачів і ЗМІ з Австралії. За рішенням компанії, ЗМІ та жителям Австралії заборонили публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві і міжнародні новини.

Згодом у Facebook вирішили скасувати подібні заходи.

Кілька великих австралійських медіакомпаній, в тому числі Seven West Media, Nine Entertainment і Australian Broadcasting Corp, заявили, що ведуть переговори з Facebook.

Компанія Google вже уклала низку угод з австралійськими видавцями: зокрема угоду про контент з News Corp. (хоча раніше погрожувала припинити дію своєї пошукової системи в Австралії через законопроєкт).

Як зазначає Reuters, за законодавцями Австралії пильно стежать у всьому світі. А такі країни, як Канада і Велика Британія, розглядають можливість аналогічних кроків щодо інтернет-платформ.