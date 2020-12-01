Про це повідомляє агентство Reuters.
Незалежна наглядова рада була створена у жовтні цього року у відповідь на критику щодо поводження з проблемним вмістом. За місяць працівники регулятора отримали понад 20 тисяч скарг користувачів, публікації яких несподівано видалили з платформи.
Згідно з рішенням Наглядової ради, шість публікацій, які Facebook раніше видалив, необхідно відновити, адже порушень з боку користувачів не було. Три із шести випадків стосувались вмісту, який Facebook видалив за порушення правил висловлювання ненависті.
Представник Наглядової ради зазначив, що випадки висловлювання ненависті були значною частиною отриманих звернень.
“Мова ворожнечі є особливо складною сферою. Це не так просто … алгоритму зрозуміти контекст такої мови”, – сказав Джамал Грін, професор юридичної школи Колумбії.
У листопаді Facebook вперше розкрив дані про поширеність мови ворожнечі на платформі. Відомо, що з 10 тисяч публікацій 10-11 мали ознаки мови ворожнечі.
Також Наглядова рада переглядала справи щодо наготи дорослих, небезпечних осіб та організації, а також насильства та підбурювання. Відомство планує регулярно переглядати спірні публікації з 2021 року.
Однак критики соціальної мережі заснували “Справжній наглядовий комітет Facebook”. Члени цієї неформальної спільноти збираються також переглянути доцільність видалення акаунтів та публікацій користувачів. Зокрема, вони хочуть публічно розглянути скандальну історію з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном.
- Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Стів Беннон заявив, що другий термін Дональда Трампа повинен початися з демонстрації відрубаних голів головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі й директора ФБР Крістофера Рея в Білому домі “як попередження”.
- Стів Беннон втратив адвоката після того, як заявив про необхідність позбавити голів головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі й директора ФБР Крістофера Рея.
- У четвер, 12 листопада, генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив на засіданні компанії, що колишній радник Трампа Стів Беннон, який запропонував обезголовити головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі та директора ФБР Крістофера Рая, недостатньо порушив правила спільноти для довічного заблокування його облікового запису.