Незалежна наглядова рада Facebook заявила, що шість раніше видалених публікацій користувачів будуть відновлені через відсутність порушень правил спільноти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Незалежна наглядова рада була створена у жовтні цього року у відповідь на критику щодо поводження з проблемним вмістом. За місяць працівники регулятора отримали понад 20 тисяч скарг користувачів, публікації яких несподівано видалили з платформи.

Згідно з рішенням Наглядової ради, шість публікацій, які Facebook раніше видалив, необхідно відновити, адже порушень з боку користувачів не було. Три із шести випадків стосувались вмісту, який Facebook видалив за порушення правил висловлювання ненависті.

Представник Наглядової ради зазначив, що випадки висловлювання ненависті були значною частиною отриманих звернень.

“Мова ворожнечі є особливо складною сферою. Це не так просто … алгоритму зрозуміти контекст такої мови”, – сказав Джамал Грін, професор юридичної школи Колумбії.

У листопаді Facebook вперше розкрив дані про поширеність мови ворожнечі на платформі. Відомо, що з 10 тисяч публікацій 10-11 мали ознаки мови ворожнечі.

Також Наглядова рада переглядала справи щодо наготи дорослих, небезпечних осіб та організації, а також насильства та підбурювання. Відомство планує регулярно переглядати спірні публікації з 2021 року.

Однак критики соціальної мережі заснували “Справжній наглядовий комітет Facebook”. Члени цієї неформальної спільноти збираються також переглянути доцільність видалення акаунтів та публікацій користувачів. Зокрема, вони хочуть публічно розглянути скандальну історію з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном.