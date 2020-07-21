Про це повідомив американський сайт про комп’ютерну техніку The Verge.
Уточнюється, що одна з найбільших “антимасочних” груп була закрита за порушення політики дезінформації.
Йдеться про групу Unmasking America, в якій було більше 9 тисяч учасників. При цьому в розділі “про себе” причиною створення групи вказувалося “поширення правди про маски”.
Повідомляється, що група розповсюджувала кілька різних міфів про маски, які вже неодноразово розвінчувалися. Зокрема, там заявляли, що маски перешкоджають надходженню кисню, а тому здійснюють на людину, яка носить маску, негативний психологічний вплив.
“Це психологічний якір для придушення, поневолення і когнітивної покірності. Коли ви носите маску, ви підтверджуєте, що всі люди небезпечні та інфекційні”, – було сказано в одному з повідомлень.
Відзначається, що на даний момент в Facebook функціонують десятки подібних груп, деякі з яких є приватними. У свою чергу в американських центрах контролю та профілактики захворювань рекомендують носити маски в громадських місцях, стверджуючи, що це обмежує поширення коронавірусу.
- Станом на 7 липня громадяни України могли в’їхати в 23 країни. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острова.
- Станом на 14 липня в список країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.