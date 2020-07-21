У соціальній мережі Facebook заблокували одну з найбільш численних груп, де поширювали дезінформацію про коронавірус.

Про це повідомив американський сайт про комп’ютерну техніку The Verge.

Уточнюється, що одна з найбільших “антимасочних” груп була закрита за порушення політики дезінформації.

Йдеться про групу Unmasking America, в якій було більше 9 тисяч учасників. При цьому в розділі “про себе” причиною створення групи вказувалося “поширення правди про маски”.

Повідомляється, що група розповсюджувала кілька різних міфів про маски, які вже неодноразово розвінчувалися. Зокрема, там заявляли, що маски перешкоджають надходженню кисню, а тому здійснюють на людину, яка носить маску, негативний психологічний вплив.

“Це психологічний якір для придушення, поневолення і когнітивної покірності. Коли ви носите маску, ви підтверджуєте, що всі люди небезпечні та інфекційні”, – було сказано в одному з повідомлень.

Відзначається, що на даний момент в Facebook функціонують десятки подібних груп, деякі з яких є приватними. У свою чергу в американських центрах контролю та профілактики захворювань рекомендують носити маски в громадських місцях, стверджуючи, що це обмежує поширення коронавірусу.

