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Фахівці МАГАТЕ провели успішну інспекцію на Хмельницькій АЕС

З 27 по 31 серпня 2022 року на ВП "Хмельницька АЕС" успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Середа, 31 серпня 2022, 20:09
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Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.

Зазначається, що метою інспекції є перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

ДовідкаДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні, Лондоні та Москві.

30 серпня до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Вже 31 серпня місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя для того, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Делегація вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції сьогодні вранці. Візит на ЗАЕС триватиме 4 дні. До місії увійшли експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.

Теги: інспекція, МАГАТЕ, перевірка, Хмельницька АЕС

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