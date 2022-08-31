Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
Сьогодні, 31 серпня, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.
Місія МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.
Натомість так звана “окупаційна влада” Запорізької області відмовила місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.
За словами так званого “голови тимчасової адміністрації” Запорізької області Євгена Балицького, місія МАГАТЕ перебувала в черзі на лінії зіткнення для переходу на підконтрольну російським військовим територію.
Нагадаємо, що делегація вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції сьогодні вранці. Візит на ЗАЕС триватиме 4 дні. До місії увійшли експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.
- В Організації Об’єднаних Націй не змогли назвати того, хто здійснює обстріли Запорізької АЕС під час повномасштабної російсько-української війни.
- У США заявили, що РФ не хоче визнавати серйозний радіаційний ризик на Запорізькій атомній електростанції в Україні, додавши, що це було причиною блокування остаточного проекту угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.
- 30 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.