Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя для того, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Сьогодні, 31 серпня, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

Місія МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.

Натомість так звана “окупаційна влада” Запорізької області відмовила місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.

За словами так званого “голови тимчасової адміністрації” Запорізької області Євгена Балицького, місія МАГАТЕ перебувала в черзі на лінії зіткнення для переходу на підконтрольну російським військовим територію.

Нагадаємо, що делегація вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції сьогодні вранці. Візит на ЗАЕС триватиме 4 дні. До місії увійшли експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.