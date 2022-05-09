Міністр оборони Великої Британії переконаний: російські командири причетні до монополізації Дня перемоги, щоб виправдати війну з Україною

Цитує військового британське видання The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії сьогодні вранці заявив, що президент РФ Володимир Путін і його внутрішнє політичне оточення “відображають фашизм” нацистів через вторгнення в Україну.

Бен Воллес звинуватив Путіна у викраденні, монополізації Росією заслуг перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною – і стверджує, що високопоставлені політики та генерали країни є причетними до цього.

“Через своє вторгнення в Україну Путін, його найближче оточення та генерали тепер відображають фашизм і тиранію 70-річної давнини, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття”, – сказав Воллес у промові в Національному музеї армії в Лондоні. “Їх неспровоковане та незаконне вторгнення в Україну, напади на невинних громадян та їхні будинки, а також масові звірства, у тому числі навмисне проти жінок і дітей, псують пам’ять про минулі жертви та колись горду світову репутацію Росії”.

Солдати і танки, які не воюють в Україні, пройдуть у понеділок Москвою та іншими містами Росії на щорічних парадах до Дня Перемоги – події, яка набуває все більшого значення за 20 років правління Путіна.

І саме присутність армійських генералів є особливо недоречною, оскільки вони дозволяють Кремлю провести хибний еквівалент між антифашистською боротьбою Другої світової війни та неспровокованим нападом на демократичну Україну.

“Зазначімо абсурдність російських генералів – блискучих у доглянутому парадному мундирі та обтяжених численними медалями – за те, що вони були цілковито причетними до викрадання Путіним гордої історії їхніх предків щодо захисту від безжального вторгнення; відсічі фашизму; самопожертви заради вищої мети”, – заявив міністр оборони.

Професійні солдати також повинні бути вражені поведінкою російської армії, додав Воллес. Збройні сили Москви звинувачують у неодноразових бомбардуваннях мирного населення – без будь-яких виправданих війною цілей.

“Вони не тільки причетні до незаконного вторгнення та воєнних злочинів, але й їхня верхівка зазнала невдачі у своїх власних рядах настільки, що повинні бути передані до військового суду”, – заявив він.