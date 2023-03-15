Федеральна резервна система США розглядає можливість посилення вимог до середніх банків після банкрутства SVB — Reuters

У США можуть посилити вимоги до середніх за розміром банків, подібних до Silicon Valley Bank, який несподівано збанкрутував. Крах банку викликав побоювання у всій фінансовій системі.

Про це повідомило Reuters.

Огляд від федеральної резервної системи США буде оприлюднений до 1 травня. Дослідження обставин банкрутства банку, чиї активи сягали 209 мільярдів доларів, може змінити правила для банків, які мають активи від 100 мільярдів до 250 мільярдів доларів.

Банкрутство SVB спонукало уряд до заходів для заспокоєння вкладників і підтримки системи. Ще крах викликав дебати стосовно попереднього пом’якшення правил для регіональних банків.

Перегляд правил для банків середнього розміру може призвести до більш жорстких вимог до капіталу і ліквідності. Також можливе потенційне посилення щорічних “стрес-тестів”.

Нині найжорсткіші вимоги до капіталу та ліквідності застосовані для найбільших банків країни. У 2018 році Конгрес США пом’якшив ці правила для менших фінустанов. З суворішими вимогами до стрес-тестування та бухгалтерської звітності також стискаються більші компанії.