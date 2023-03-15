російсько-українська війна
11:34 FT: інфляція в Аргентині перевищила 100% через надмірний друк грошей та війну в Україні
11:19 Федеральна резервна система США розглядає можливість посилення вимог до середніх банків після банкрутства SVB — Reuters
11:14 Окупанти завдали ударів по Харкову та області: є влучання у цивільну інфраструктуру
10:58 У Міненерго назвали регіони, де сьогодні можливі відключення електроенергії
Партнерський матеріал
10:55 Купити кросівки жіночі у перевіреного постачальника
10:47 В Антарктиді відколовся айсберг розміром з Лондон: відео
10:34 Росія проведе спільні військові навчання з Китаєм та Іраном
10:15 Наречена загиблого командира Дмитра Коцюбайла на псевдо «Да Вінчі» передала його бойовий шеврон Зеленському
10:00 Кремль намагається запобігти втечі російських держслужбовців, які незадоволені діями влади – британська розвідка
09:59 На будівлі парламенту Грузії знову вивісили прапор ЄС замість спаленого
09:27 Норвезький король вперше з 1969 року відвідав військових на кордоні з РФ
09:24 Обстріли Харківщини: минулої доби окупанти вбили двох цивільних, ще двоє – поранені
08:36 США вжили заходів, аби безпілотник MQ-9 Reaper, збитий у Чорному морі не потрапив до чужих рук — Кірбі
08:17 14 березня росіяни вбили одного цивільного у Краматорську, 16 — поранили — Донецька ОВА
07:39 15 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 Частину України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу: прогноз погоди на 15 березня
00:38 Британський центр кібербезпеки вивчає ризики, пов’язані з TikTok
00:14 Прем’єр Вірменії знову розкритикував бездіяльність ОДКБ на чолі з РФ

14 березня

Ексклюзив
23:20 У Києві відбулася акція до Дня добровольця – фоторепортаж
22:49 Пошта Великої Британії випустить першу серію пам’ятних марок із зображенням короля Чарльза
22:47 Головнокомандувач НАТО поінформував союзників про інцидент у Чорному морі – офіційний представник
22:25 Римейк культового мультфільму «Русалонька»: кінострічка вийде в прокат у травні цього року
21:53 США, Австралія та Велика Британія переконані, що атомні підводні човни «стабілізують світ»
21:27 Українські військові завершили навчання на танках Leopard 2 у Німеччині
21:18 Боротьба на культурному фронті: українські артисти закликають залишити можливість виїзду за кордон
21:00 Міжнародно-правова реакція на військову агресію РФ є вкрай необхідною: спільна заява очільників МЗС України та Ісландії
Допомагають перемагати
20:52 Порошенко з волонтерами передадуть військовим 150 генераторів для мобільних майстерень та лазень
20:39 Дніпропетровщина: протягом доби росіяни обстрілювали Нікопольський район важкою артилерією
20:18 В Україні запустили нову потужну газову свердловину
20:17 Обговорили імплементацію української формули миру – Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії

Федеральна резервна система США розглядає можливість посилення вимог до середніх банків після банкрутства SVB — Reuters

У США можуть посилити вимоги до середніх за розміром банків, подібних до Silicon Valley Bank, який несподівано збанкрутував. Крах банку викликав побоювання у всій фінансовій системі.

Середа, 15 березня 2023, 11:19
Підтримати

Про це повідомило Reuters.

Огляд від федеральної резервної системи США буде оприлюднений до 1 травня. Дослідження обставин банкрутства банку, чиї активи сягали 209 мільярдів доларів, може змінити правила для банків, які мають активи від 100 мільярдів до 250 мільярдів доларів.

Банкрутство SVB спонукало уряд до заходів для заспокоєння вкладників і підтримки системи. Ще крах викликав дебати стосовно попереднього пом’якшення правил для регіональних банків.

Перегляд правил для банків середнього розміру може призвести до більш жорстких вимог до капіталу і ліквідності. Також можливе потенційне посилення щорічних “стрес-тестів”.

Нині найжорсткіші вимоги до капіталу та ліквідності застосовані для найбільших банків країни. У 2018 році Конгрес США пом’якшив ці правила для менших фінустанов. З суворішими вимогами до стрес-тестування та бухгалтерської звітності також стискаються більші компанії.

Теги: Silicon Valley Bank, Silicon Valley, банк, банкрут, США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook