Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата фракції "Слуги народу" Олександру Дубинському, авторам програми "Гроші" і телеканалу "1 + 1" щодо поширення завідомо неправдивої інформації про нього.

Про це повідомив колишній глава закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що американський бізнесмен родом з Мукачева Алекс Ровт подав позов до суду США на народного депутата від фракції “Слуги народу” Олександра Дубінського.

“З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить накласти арешт на все майно відповідачів”, – написав Москаль.

Позивач, за його даними, також “просить Федеральний суд США подавати заявки та прийняти до розгляду справу, відкриту 20.10.2019 року судом штату Делавер (№2019-0377) з відмивання на території США грошей, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром “1 + 1″ Ігорем Коломойським”.

“Кошти в розмірі 607 дол. США перераховувалися через “ПриватБанк”, а 46 з них належали “Кварталу-95”, – стверджує Москаль.

Алекс Ровт подав аналогічні позови до тих же відповідачів також в Солом’янський і Подільський районний суди Києва. Москаль опублікував копії декількох сторінок постанови американського суду.

“Можна вже робити ставки на те, які суди швидше розглянуть ці справи – українські чи американський. Також я подав клопотання, щоб при залученні мене в цій справі на території США всі витрати на переліт і проживання були покладені на відповідачів”, – резюмував Москаль.

Слід зазначити, що Дубінський у своїй програмі “Дубінізми” від 3 лютого заявив, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна за директора Одеського припортового заводу (ОПЗ).

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(На відео з 14:55)

ДОВІДКА. Алекс Ровт – українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився в місті Мукачеві в сім’ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає і нині. Деякий час працював у фірмі “Мілмард”, у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він — президент компанії “IBE Trade Corp” у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один з найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.