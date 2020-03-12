Про це очільник Мін’юсту написав на своїй сторінці у Facebook.
“Є, точніше був, у мене такий підлеглий – Дзюдзь Михайло Семенович. Колишній керівник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради, фракція “Європейська Солідарність”, генерал-майор. Феєричний … мужик. У останній робочий день взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі доларів США від одного зі своїх підлеглих і був затриманий у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту”, – написав Малюська.
Міністр уточнив, що сума була останньою із кількох періодичних платежів.
За словами Малюськи, Дзюдзь був попереджений про своє звільнення завчасно й взяв хабар в отанній день на посаді, після селекторної наради під час якої керівництво наголошувало на неприпустимості корупційних дій.
“Сподіваюсь це не останнє затримання працівників системи Мін’юсту. Працівників багато – десятки тисяч й до декого інакше не доходить.
- Співробітниками військової прокуратури був затриманий на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів директор Шосткинського заводу “Зірка”.
- Суд заарештував в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області за спробу дати хабаря місцевому прокурору.
- З 1 січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції, опублікований в парламентській газеті “Голос України” 16 листопада.