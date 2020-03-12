Про це очільник Мін’юсту написав на своїй сторінці у Facebook.

“Є, точніше був, у мене такий підлеглий – Дзюдзь Михайло Семенович. Колишній керівник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради, фракція “Європейська Солідарність”, генерал-майор. Феєричний … мужик. У останній робочий день взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі доларів США від одного зі своїх підлеглих і був затриманий у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту”, – написав Малюська.

Міністр уточнив, що сума була останньою із кількох періодичних платежів.

За словами Малюськи, Дзюдзь був попереджений про своє звільнення завчасно й взяв хабар в отанній день на посаді, після селекторної наради під час якої керівництво наголошувало на неприпустимості корупційних дій.

“Сподіваюсь це не останнє затримання працівників системи Мін’юсту. Працівників багато – десятки тисяч й до декого інакше не доходить.