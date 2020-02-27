Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.
“Офіс генпрокурора та прокуратура Херсонської області спільно з СБУ 26 лютого повідомили про підозру 4-м особам, у тому числі керівнику злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності” , – сказано в повідомленні.
За версією слідства, ці особи причетні до незаконного заволодіння автомобілями на суму близько 5 млн гривень, здійсненого організованим злочинним угрупованням і з застосуванням насильства (ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу).
За місцями проживання фігурантів було проведено 10 обшуків.
“Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації”, – наголошується в повідомленні.
В Офісі генпрокурора нагадали, що керівнику злочинної організації – колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань було повідомлено про підозру. Він зараз перебуває під вартою (мова йде про Ігоря Павловського).
Крім того, 26 лютого суд дозволив перевести в установу попереднього ув’язнення в Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк для участі в слідчих діях.
- У січні в Херсоні силовики провели спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання (ОЗУ). У центр підігнали бронетранспортери, співробітники поліції блокували в’їзд-виїзд з міста. Було повідомлено про підозру передбачуваному ватажкові злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань (Ігорю Павловському).
- Суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.