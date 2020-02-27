Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

“Офіс генпрокурора та прокуратура Херсонської області спільно з СБУ 26 лютого повідомили про підозру 4-м особам, у тому числі керівнику злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності” , – сказано в повідомленні.

За версією слідства, ці особи причетні до незаконного заволодіння автомобілями на суму близько 5 млн гривень, здійсненого організованим злочинним угрупованням і з застосуванням насильства (ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу).

За місцями проживання фігурантів було проведено 10 обшуків.

“Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації”, – наголошується в повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що керівнику злочинної організації – колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань було повідомлено про підозру. Він зараз перебуває під вартою (мова йде про Ігоря Павловського).

Крім того, 26 лютого суд дозволив перевести в установу попереднього ув’язнення в Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк для участі в слідчих діях.