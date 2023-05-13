Сьогодні 26 країн-учасниць презентуватимуть свої пісні на конкурсі. Фінал “Євробачення” розпочнеться о 22:00 за Київським часом.
У зв’язку з російською агресією, замість України подію прийматиме Велика Британія. Гранд-фінал відбудеться у Ліверпулі.
Транслятором пісенного конкурсу в Україні є Суспільне Мовлення, на усіх платформах якого й можна буде дивитися фінал “Євробачення”.
Дивитися фінал конкурсу онлайн можна або на сайті Суспільне Культура, або на сайті сайті Cуспільне Євробачення.
Також переглянути “Євробачення” можна на телеканалі Суспільне Культура, а слухати – на Радіо Промінь.
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